Kazakistan'dan getirilen 220 Türk vatandaşı, Diyarbakır'da yurda yerleştirildi KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kazakistan'dan getirilen 220 Türk vatandaşı, Diyarbakır'da öğrenci yurduna yerleştirilerek karantinaya alındı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Kazakistan'dan getirilen 220 Türk vatandaşı, Diyarbakır'da öğrenci yurduna yerleştirilerek karantinaya alındı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi kapsamında, yurt dışındaki vatandaşları tahliye etme çalışması sürüyor. Bu kapsamda bugün Kazakistan'dan getirilen 220 Türk vatandaşı Diyarbakır'daki Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı. Diyarbakır Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilip, otobüslerle 14 gün boyunca gözlem altında tutulacakları Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu'na getirilen 220 vatandaş, yurdun önünde davul zurnalarla karşılandı.

Kaynak: DHA