Kazakistan'dan getirilen 164 kişi, Balıkesir'de karantinaya alındı
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Kazakistan'dan getirilen 164 kişi, Balıkesir'de karantinaya alındı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Kazakistan'da bulunan 164 Türk vatandaşı Balıkesir'e getirildi.

25.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 00:06
Kazakistan'dan getirilen 164 kişi, Balıkesir'de karantinaya alındı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, Kazakistan'da bulunan 164 Türk vatandaşı Balıkesir'e getirildi. 164 kişilik kafile, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi devam ediyor. Bu kapsamda Kazakistan'da bulunan 164 Türk vatandaşı, Nur Sultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saat ile 17.44'te havalanan Türk Hava Yoları'na ait Airbus A330- 303 tipi TC-LND kuyruk numaralı uçakla, saat 20.30'da Edremit ilçesi Koca Seyit Havalimanı'na indi.Uçaktaki 164 vatandaş, buradaki işlemlerinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve jandarma eşliğinde 7 otobüsle Balıkesir'e götürüldü. 164 kişinin, KYK Hasan Basri Çantay Yurdu'nda 14 gün boyunca karantinada kalacağı öğrenildi.


- Balıkesir

Kaynak: DHA

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