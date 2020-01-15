Kazakistan'dan geldi, kendini astı
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Kazakistan'dan geldi, kendini astı

BURSA'nın İnegöl ilçesine yakınlarını ziyarete gelen Kazakistan vatandaşı Rufat A.(25), istinat duvarına bağladığı tele kendini asarak yaşamına son verdi.

15.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:10
Kazakistan'dan geldi, kendini astı

BURSA'nın ilçesine yakınlarını ziyarete gelen vatandaşı Rufat A.(25), istinat duvarına bağladığı tele kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, İnegöl ilçesinin kırsal Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Kazakistan'dan dün yakınlarını ziyaret için gelen Rufat A. (25), gece yarısı evden çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen genç, istinat duvarına bağladığı tele kendini astı.Sabah vatandaşlar tarafından cansız bedeni bulunan Rufat A.'nın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
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