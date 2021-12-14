Kazakistan'dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne 200 kitap

KAZAKİSTAN'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünde Kazak heyeti tarafından, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazak yazarların kaleme aldığı yaklaşık 200 kitap, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne hediye edildi.

Kazakistan, bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümüne nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne 200 kitap hediye etti. Kitapların takdimi nedeniyle düzenlenen törene; Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan, Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Kazakistan Milli Kütüphane Müdürü Umitkhan Munalbeyeva katıldı.

Konuşmaların ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazak yazarların kaleme aldığı yaklaşık 200 kitap sergilendi.