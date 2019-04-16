Kazakistan'dan Astana Görüşmeleri Açıklaması
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı 12'nci Astana Müzakereleri'nin 25-26 Nisan tarihlerinde başkent Nur Sultan'da gerçekleşeceğini duyurdu.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı 12'nci Astana Müzakereleri'nin 25-26 Nisan tarihlerinde başkent Nur Sultan'da gerçekleşeceğini duyurdu.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Astana Müzakereleri'nin 12'ncisinin 25-26 Nisan tarihlerinde başkent Nur Sultan'da gerçekleşeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki toplantıya garantör ülkeler İran, Rusya ve Türkiye, Suriye hükümeti, muhalif grupların yanı sıra Ürdün ve Birleşmiş Milletler'den (BM) gözlemciler katılacak" ifadelerine yer verildi. - ASTANA
Kaynak: İHA