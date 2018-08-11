Kazakistan'dan 3 Bin Kişi Hacca Gidecek
ASTANA (AA) – Kazakistan'dan bu yıl 3 bin kişinin hacca gideceği bildirildi.
ASTANA (AA) – Kazakistan'dan bu yıl 3 bin kişinin hacca gideceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl ülkeye 3 bin hac kotası verildiği belirtilerek, 149 kişiden oluşan ilk grubun Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ulaştığı aktarıldı.
Kazakistanlı hacı adaylarına Müslümanlara Suudi Arabistan'ın yasaları, hijyenik normlar ve yerel kültür hakkında bilgi verildiği kaydedildi.