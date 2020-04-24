Kazakistan'dan 164 vatandaşı getirilen uçak Balıkesir Koca Seyit Hava Limanı'na iniş yaptı Kazakistan'dan 164 vatandaşı getirilen uçak Balıkesir Koca Seyit Hava Limanı'na iniş yaptı Kazakistan'ın Nur Sultan Nazarbayev Uluslararası Havaliman'ından yerel saat ile 17.44'te havalanan Türk Hava Yolarına ait Airbus A 330-303 tipi TC-LND kuyruk numaralı uçak 20.

Kazakistan'dan 164 vatandaşı getirilen uçak Balıkesir Koca Seyit Hava Limanı'na iniş yaptı

BALIKESİR - Kazakistan'ın Nur Sultan Nazarbayev Uluslararası Havaliman'ından yerel saat ile 17.44'te havalanan Türk Hava Yolarına ait Airbus A 330-303 tipi TC-LND kuyruk numaralı uçak 20.30'da Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı. Korona virüs nedeniyle yurda dönemeyen ve yapılan uçuş ile yurda dönen 164 yolcu Balıkesir'de 14 gün KYK yurdundan karantinaya alınacak.

Kazakistan'ın Astana kentinden 5 saat 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştiren uçak Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı. Edremit Koca Seyit Havalimanına inen uçak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Uçuş güvenliğinin yanı sıra yurda getirilen yolcular içinde Koronavirüs önlemleri alındı. Uçuş yer ekibinin özel tulumlar giydiği gözlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler terminal binası önünde hazır bekletildi. Pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan yolcular daha sonra otobüslere alındı. Polis ve Jandarma tarafından güvenliği alınan bir konvoy ile yolcular Balıkesir'e taşındı. Kazakistan'dan gelen 164 yolcunun Balıkesir'de KYK yurtlarında 14 gün karantinaya alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA