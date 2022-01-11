KAZAKİSTAN'DAKİ TÜRKLERİ TAŞIYAN THY'NİN TAHLİYE UÇAĞI İSTANBUL'A İNDİ (4 - Haberler
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KAZAKİSTAN'DAKİ TÜRKLERİ TAŞIYAN THY'NİN TAHLİYE UÇAĞI İSTANBUL'A İNDİ (4

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAZAKİSTAN'da iç karışıklık nedeniyle çıkan olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı'da mahsur kalan başta uçuş ekipleri olmak üzere, iş insanları ve Türk yolcuların bulunduğu 167 kişi THY'nin tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirildi.

İSTANBUL (DHA) - KAZAKİSTAN'da iç karışıklık nedeniyle çıkan olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı'da mahsur kalan başta uçuş ekipleri olmak üzere, iş insanları ve Türk yolcuların bulunduğu 167 kişi THY'nin tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirildi.

Almatı'dan sabah saatlerinde 3'ü bebek toplam167 yolcusuyla hareket eden Türk Hava Yolları'nın TK-6093 sefer sayılı uçağı 16.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda indi

KAZAKİSTAN'DAKİ TÜRKLERİ TAŞIYAN THY'NİN TAHLİYE UÇAĞI İSTANBUL'A İNDİ (4

KAZAKİSTAN'DAKİ TÜRKLERİ TAŞIYAN THY'NİN TAHLİYE UÇAĞI İSTANBUL'A İNDİ (4

KAZAKİSTAN'DAKİ TÜRKLERİ TAŞIYAN THY'NİN TAHLİYE UÇAĞI İSTANBUL'A İNDİ (4

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