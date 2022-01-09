Kazakistan'daki protestolarda gözaltı sayısı 5 bin 800'e ulaştı

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edilmesi sonucu çıkan olaylarda gözaltı sayısının 5 bin 800'e yükseldiği bildirildi.

Kazakistan'da akaryakıt zamlarına karşı çıkan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından hükümet tarafından başlatılan operasyonlar devam ediyor. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlığında operasyon merkezinin toplandığı belirtildi. Açıklamada, toplantıda cumhurbaşkanına güvenlik güçlerinin yasal düzenin tesisiyle ilgili aldığı önlemler hakkında bilgi verildiği kaydedildi. Olaylar nedeniyle 125 dava açıldığı ifade edilen açıklamada, "Karakollara 5 bin 800 kişi getirildi, bunların önemli kısmı yabancılar" denildi.

Ülke genelinde kontrol noktalarının kurulduğu ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün bir takım stratejik binaları koruma altına aldığına işaret edilen açıklamada, güvenlik güçlerince teröristleri tespit ve yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, ülkenin tüm bölgelerinde durumun istikrar kazandığına dikkat çekilerek, "Operatif durum kontrol altında alındı, daha önce ele geçirilen tüm idari binalar boşaltıldı. Kamu hizmetleri ve yaşam destek sistemlerinin çalışmaları yeniden canlanıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Tokayev'in ülkede kamu düzeni ve güvenliğin yeniden sağlanmasıyla ilgili gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdiği kaydedildi.

Almatı'da 160 yaralı

Yerel haber kaynaklarının emniyet birimlerine dayandırdığı haberlerde, olayların şiddetli olduğu Almatı kentinde 3 polisin hayatını kaybettiği, 160 kişinin yaralandığı bildirildi. Almatı'da durumun normale dönmeye başladığı öğrenildi.

Kazakistan'daki protestolar

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade etmiş, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti. Örgüt, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul etmişti.

Protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından başlatılan operasyonlarda 26 silahlı göstericinin öldürüldüğü açıklanmıştı. - BİŞKEK