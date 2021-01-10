Kazakistan'daki parlamento seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi
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Kazakistan'daki parlamento seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi

10.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:06
Kazakistan'daki parlamento seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi

NUR Kazakistan'da, ülke genelinde kurulan 10 bin 60 sandıkta oy verme işlemi tamamlandı.

NUR Kazakistan'da, ülke genelinde kurulan 10 bin 60 sandıkta oy verme işlemi tamamlandı.

Ülkede yerel saatle 07.00'de başlayan, parlamentonun alt kanadı olan 107 sandalyelik meclis için milletvekilleri seçiminde, oy verme işlemi 20.00 itibarıyla sona erdi.

Ülke genelinde kurulan 10 bin 60 sandıkta oy sayımına geçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oy kullanma işlemleri sıkı tedbirlerle gerçekleştirildi.

Yaklaşık 12 milyon seçmenin olduğu Kazakistan'da, parlamento seçiminde 5 siyasi partiden 312 aday yarışıyor.

Sonuçlar 7 gün içinde açıklanacak

Siyasi partilerin, parlamentonun alt kanadı olan Meclise girmeleri için yüzde 7 barajını geçmeleri gerekiyor.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonunca ülke mevzuatına göre, nihai seçim sonuçlarının 7 günde açıklanması bekleniyor.

Daha önce Avrasya Entegrasyonu Enstitüsünce yürütülen anket sonuçlarına göre, İktidar Partisi Nur Otan yüzde 75,2 ile ilk sırada, Ak Yol Demokratik Partisi yüzde 6,3 ile ikinci sırada, Kazakistan Halk Partisi ise yüzde 6,1 ile üçüncü sırada yer almıştı.

Ankette, Auıl (Köy) Halk-Demokratik Partisi yüzde 4,7 ile, Adal (Dürüst) Partisi ise yüzde 3,5 ile son sıraları paylaşmıştı.

Meclis ve Senatodan oluşan iki kanatlı yapıya sahip Kazakistan Parlamentosu, anayasa gereği "devletin en yüksek yasama organı" olarak tanımlanıyor.

Parlamentonun alt kanadı olan Meclis, 107 milletvekilinden oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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