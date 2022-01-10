Kazakistan'daki olaylarda ölenler için Türk Devletleri Teşkilatında bayraklar yarıya indirildi - Haberler
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Kazakistan'daki olaylarda ölenler için Türk Devletleri Teşkilatında bayraklar yarıya indirildi

Kazakistan'daki olaylarda ölenler için Türk Devletleri Teşkilatında bayraklar yarıya indirildi
AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Kazakistan'daki olaylarda hayatını kaybedenleri için Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryasında üye ve gözlemci devletlerin bayrakları yarıya indirildi.

Kazakistan'daki olaylarda hayatını kaybedenleri için Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryasında üye ve gözlemci devletlerin bayrakları yarıya indirildi.

Teşkilattan yapılan açıklamada, " Kazakistan'da meydana gelen terör olaylarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla 10 Ocak 2022 Ulusal Yas Günü ilan edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada bu yas gününde, TDT Genel Merkezi'nde üye ve gözlemci devletlerin bayraklarının yarıya indirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kardeş Kazakistan halkı ve yönetimi ile her zaman dayanışma içinde olan TDT, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ülkenin en kısa zamanda normale dönmesini diler."

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AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

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