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"Kazakistan'daki Kriz Daha Devam Eder"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi ve Avrasya uzmanı emekli diplomat Matthew Bryza, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Kazakistan'da yaşanan krizin, her ne kadar sokak gösterileri bastırılmış olsa da sona ermekten uzak olduğunu söyledi.

ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi ve Avrasya uzmanı emekli diplomat Matthew Bryza, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Kazakistan'da yaşanan krizin, her ne kadar sokak gösterileri bastırılmış olsa da sona ermekten uzak olduğunu söyledi

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