"Kazakistan'daki Kriz Daha Devam Eder"

ABD'nin eski Bakü Büyükelçisi ve Avrasya uzmanı emekli diplomat Matthew Bryza, VOA Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Kazakistan'da yaşanan krizin, her ne kadar sokak gösterileri bastırılmış olsa da sona ermekten uzak olduğunu söyledi.