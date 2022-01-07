Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü, Almatı Havalimanında kontrolü sağladı - Haberler
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Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü, Almatı Havalimanında kontrolü sağladı

Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü, Almatı Havalimanında kontrolü sağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kazakistan'da bulunan Kolektif Güvenlik Antlaşma Örgütü (KGAÖ) barış gücü, şiddet olaylarında saldırıya uğrayan Almatı Havalimanında kontrolü sağladı.

Kazakistan'da bulunan Kolektif Güvenlik Antlaşma Örgütü (KGAÖ) barış gücü, şiddet olaylarında saldırıya uğrayan Almatı Havalimanında kontrolü sağladı.

Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yardım talebi üzerine ülkeye gelen Kolektif Güvenlik Antlaşma Örgütü (KGAÖ) barış gücü, şiddet olaylarına müdahale ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, KGAÖ barış gücünün Kazakistan'da kanun ve düzenin yeniden sağlanmasında Kazakistan güvenlik güçlerine destek verdiğini belirtti. Konaşenkov, barış gücü tarafından Almatı Havalimanının tamamen kontrol altına alındığını, ayrıca Rusya'nın Almatı Başkonsolosluğu ve diğer önemli binaların da güvenliğinin sağlandığını aktardı.

Almatı Havalimanı, geçtiğimiz günlerce protestocular tarafından yağmalanıp tahrip edilmişti. - NURSULTAN

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