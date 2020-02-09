Kazakistan'daki kavgada ölü sayısı 10'a ulaştı

09.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:08

NUR Kazakistan'ın Cambıl eyaletinde cuma günü Kazaklar ile Çin kökenli Dunganlar arasında çıkan kavgada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Lyazat Aktayeva, Cambıl eyaletindeki Masançi köyünde çıkan kavgaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Olay günü 8 kişinin öldüğünü hatırlatan Aktayeva, daha sonra hastanede iki kişinin daha hayatını kaybettiğini, böylece ölü sayısının 10'a ulaştığını söyledi.

Olaylarda toplam 165 kişinin yaralandığını ifade eden Aktayeva, "115 kişi ayakta tedavi edildi. 50 yaralı Kazak ve Kırgız hastanelerine kaldırıldı. 8 kişinin durumu ağır." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede durumun istikrarlı olduğunu belirterek "Provokatörler cezalandırılacaktır. Zarar görenlere yardım edilecek." ifadesini kullandı.

Dunganlar evlerine dönmeye başladı

Yerel basında yer alan haberlerde, olaylardan sonra çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 5 bine yakın Dungan'ın Kırgızistan sınırına geçtiği belirtildi.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı talimatıyla olayla ilgili kurulan komisyonun çalışmalarına başladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Kırgızistan'a kaçan Dunganların evlerine geri dönmeye başladığı kaydedildi.

Cambıl eyaletinde cuma günü Dunganlar ile Kazaklar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, 8 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavganın büyümesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve asker gönderilmişti.

Olaylarda 47 kişi gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Yaklaşık 14 bin nüfuslu Masançi köyünün yüzde 90'ını Çin kökenli Dunganlar oluşturuyor. Köyde Kazaklar ve Kırgızlar da yaşıyor. Köyde zaman zaman Dungan ile Kazak aileler arasında küçük kavgalar çıkıyordu.

Dunganlar, Çin'den Kazakistan topraklarına yaklaşık 140 yıl önce göç etmişti.

Kaynak: AA