Kazakistan'da "Yunus Emre Seçkisi" kitabının Kazakça çevirisi törenle tanıtıldı

NUR Kazakistan'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Kazakistan Yazarlar Birliği iş birliğiyle "Yunus Emre Seçkisi" kitabının Kazakça çevirisinin tanıtıldığı tören düzenlendi.

Nur Sultan'daki Milli Akademik Kütüphane'de Nur Sultan YEE Müdür Vekili Almagül İsina'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen tanıtım törenine Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi üyesi İkram Adırbekov, Kazakistan Yazarlar Birliği Nur Sultan Şubesi Müdürü Dauletkerey Kapul, Vatandaşlar Vakfı Başkan Yardımcısı Magauya Sarbasov, Türkolog Şakir İbrayev, Prof. Dr. Bolat Korganbekov'un yanı sıra akademisyenler, uluslararası kuruluşların temsilcileri, diplomatlar ile çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Türk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı vesilesiyle UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında Kazakçaya kazandırılan, Prof. Dr. Erdoğan Boz'un iki bölümden oluşan "Yunus Emre Seçkisi" kitabındaki şiirler, Kazakistanlı 19 genç şairin yer aldığı projeyle ana dillerine çevrildi.

Büyükelçi Ekici, törende yaptığı konuşmada, bu yıl iki kardeş ülke Türkiye ile Kazakistan'ın diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yılını kutladıklarını belirterek, eserin böyle bir dönemde okurlarıyla buluşmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Eserin Kazakçaya kazandırılmasında büyük emeği geçenlere teşekkür eden Ekici, "Çevirilerde inci görevi üstlenen 19 şairi bu anlamlı projede yer aldıkları için kutluyorum." dedi.

Ekici, bir toplumda şairlerin, ozan ve yazarların önemli görevleri yerine getirdiğini anlatarak, "Toplumun kaynaşmasını, bireylerin birbirleriyle saygı ve sevgi bağlarıyla kenetlenmelerini sağlarlar. Toplumun inanç dünyalarını şekillendirirler ve topluma yansıtırlar. Hepimizin bildiği gibi Yunus Emre de büyük halk ozanıdır. Orta Asya'da Kazakistan topraklarında Hoca Ahmet Yesevi ile şekillenen tasavvuf öğretisinin Anadolu'ya uzanan en önemli konularından biridir. Büyük Türk şairi Yunus Emre'nin bizlere verdiği insanlık mesajları bugünde yolumuza ışık tutmaktadır." diye konuştu.

Kazakistan Yazarlar Birliği Nur Sultan Şubesi Müdürü Kapuly da ülkenin edebiyat çevrisi alanında uzmanlaşmış 19 genç şairinin projeye katılımını sağladıklarını ifade etti.

Kapuly, ülkesinde Yunus Emre'nin şiirlerinin daha önceki yıllarda tanınmış şairler tarafından çevrildiğini anımsatarak, "Bu kez Yunus'un şiirlerinde gençlerin bakış açısını görmek istedik." dedi.

İsina, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitapta Yunus Emre'nin 72 şiirinin Kazakça tercümesinin yer aldığını belirterek, "Yunus Emre'nin sade ama derin anlam içeren şiirlerinin orijinaline sadık kalınarak çevrilmesine önem verildi." ifadesini kullandı.

Eserden bin adet basıldığını dile getiren İsina, kitapları başta Kazakistan'daki kütüphaneler ve üniversiteler olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bağışlamayı planladıklarını söyledi.

Törende Yunus Emre'nin eserleri seslendirildi, akademisyenler şiirlerle ilgili sunumlar yaptı.