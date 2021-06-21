Kazakistan'da yeni ulusal güvenlik stratejisi kabul edildi
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Kazakistan'da yeni ulusal güvenlik stratejisi kabul edildi

Kazakistan'da yeni ulusal güvenlik stratejisi kabul edildi
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2021-2025 dönemine ilişkin ülkenin yeni ulusal güvenlik stratejisini öngören kararnameyi onayladı.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2021-2025 dönemine ilişkin ülkenin yeni ulusal güvenlik stratejisini öngören kararnameyi onayladı.

Cumhurbaşkanlığının resmi sitesinde yayımlanan ilgili kararnamede, yeni stratejinin ulusal çıkarların korunmasına yönelik güncel yaklaşımlar içerdiği bildirildi.

Kararnamede, Kazakistan'ın 2021-2025 yıllarına ilişkin ulusal güvenlik stratejisinin Tokayev'in yeni devlet planlama sisteminin temel belgelerinden biri olacağına işaret edildi.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve biyolojik güvenliğe yönelik tehditlerin devam etmesi, bölgesel ve uluslararası arenada tansiyonun giderek tırmanması gibi unsurlardan dolayı ülkelerin milli güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirdiğine dikkat çekilen kararnamede, söz konusu stratejide ulusal güvenliğin güçlendirilmesi için temel önceliklerin yer aldığı kaydedildi.

Kararnamede, "Vatandaşın ve devletin güvenliği ön planda olduğu stratejide insan sermayesi alanında güvenliği sağlamak, ulusun entelektüel potansiyelini artırmak odak noktası olacak." ifadesi kullanıldı.

Savunma kabiliyetinin güçlendirilmesinin stratejinin başlıca maddelerini oluşturduğuna vurgu yapılan kararnamede, bunun yanı sıra ekonomik, gıda, su kaynakları ve bilgi güvenliği alanlarında görevlerin yeniden belirlendiği de aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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