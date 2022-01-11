Kazakistan'da yeni hükümet üyeleri açıklandı

Kazakistan'da yeni hükümet üyeleri belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı resmi sitesi Akorda'dan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Alihan İsmailov'un başbakanlığında, ülkenin yeni hükümetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Buna göre, Kazakistan Başbakan Yardımcılıklarına Roman Sklyar ile Yerali Tugcanov atandı. Muhtar Tileuberdi, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı görevlerini aynı anda yürütecek. Bakıt Sultanov da Başbakan Yardımcısı, Ticaret ve Entegrasyon Bakanı olarak iki görevi aynı anda sürdürecek.

Kazakistan Savunma Bakanlığına Murat Bektanov, İçişleri Bakanlığına da Yerlan Turgumbayev yeniden atandı.

Ulusal Ekonomi Bakanı görevine Alibek Kuantırov, Enerji Bakanlığının başına Bolat Akçulakov, Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığına Askar Umarov, Adalet Bakanlığına Kanat Musin, Sağlık Bakanlığına Ajar Giniyat, Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığına Kayırbek Üskenbayev, Kültür ve Spor Bakanlığına Dauren Abayev getirildi.

Kazakistan Eğitim Bakanı Ashat Aymagambetov, Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Bagdat Musin, Maliye Bakanı Yerulan Jamaubayev, Çevre, Jeoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Serikkali Brekeşev, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Serik Şapkenov, Tarım Bakanı Yerbol Karaşükeyev, Acil Durumlar Bakanı Yuryi İlyin eski kabinedeki yerlerini korudu.

İsmailov, bugün Kazakistan Meclisindeki tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından evet oyu alarak ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümet, LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ülke geneline yayılması sonucu 5 Ocak'ta istifa etmişti.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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