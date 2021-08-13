Kazakistan'da yaşanan işçi sorunları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazakistan'da yaşanan işçi sorunları

Kazakistan'da yaşanan işçi sorunları
Habermetre - Haberler | Toplum

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 11. 08. 2021 tarih ve 66280831 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen, Kazakistan'da iş yapan bazı firmaların istihdam ettiği işçilerin hak edişlerinin ödenmesi ve yurda dönüşleri konusunda basına da yansıyan sorunlar yaşandığı;

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 11. 08. 2021 tarih ve 66280831 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen, Kazakistan'da iş yapan bazı firmaların istihdam ettiği işçilerin hak edişlerinin ödenmesi ve yurda dönüşleri konusunda basına da yansıyan sorunlar yaşandığı; hem işçilerin mağduriyetine, hem genel olarak Türk firmalarının itibarının zedelenmesine yol açan bu tür sorunların çoğunlukla işçilerin çalışma vizesi ve/veya iş sözleşmesi bulunmadan Kazakistan'a getirilmesinden ve kayıt dışı çalıştırılmasından kaynaklandığının bilindiği; işçilerin ise, bilgi eksikliği veya seçeneksizlik nedeniyle bu şartlarda istihdamı kabul ettikleri ifade edilmektedir. Söz konusu yazıda devamla, Nur-Sultan Büyükelçiliğimizin bu sorunların önlenmesi amacıyla; Kazakistan'da proje üstlenen şirketlerimizin, projeyi üstlenme aşamasında yerel makamlardan ülkemizden işçi getirmelerine izin verileceğine ve bu işçilerin giriş-çıkış ve çalışma izinleri konusunda gerekli kolaylığın sağlanacağına dair yazılı taahhüt almalarını veya çalışüracaklan işçilere öncesinde uzun süreli çalışma vizesi temin etmelerini tavsiye ettiği belirtilmektedir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Aytaç Kara Hakan Reçber Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazakistan'da yaşanan işçi sorunları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 12:45:39. #1.15#

title