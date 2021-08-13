Kazakistan'da yaşanan işçi sorunları

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 11. 08. 2021 tarih ve 66280831 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen, Kazakistan'da iş yapan bazı firmaların istihdam ettiği işçilerin hak edişlerinin ödenmesi ve yurda dönüşleri konusunda basına da yansıyan sorunlar yaşandığı;

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 11. 08. 2021 tarih ve 66280831 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen, Kazakistan'da iş yapan bazı firmaların istihdam ettiği işçilerin hak edişlerinin ödenmesi ve yurda dönüşleri konusunda basına da yansıyan sorunlar yaşandığı; hem işçilerin mağduriyetine, hem genel olarak Türk firmalarının itibarının zedelenmesine yol açan bu tür sorunların çoğunlukla işçilerin çalışma vizesi ve/veya iş sözleşmesi bulunmadan Kazakistan'a getirilmesinden ve kayıt dışı çalıştırılmasından kaynaklandığının bilindiği; işçilerin ise, bilgi eksikliği veya seçeneksizlik nedeniyle bu şartlarda istihdamı kabul ettikleri ifade edilmektedir. Söz konusu yazıda devamla, Nur-Sultan Büyükelçiliğimizin bu sorunların önlenmesi amacıyla; Kazakistan'da proje üstlenen şirketlerimizin, projeyi üstlenme aşamasında yerel makamlardan ülkemizden işçi getirmelerine izin verileceğine ve bu işçilerin giriş-çıkış ve çalışma izinleri konusunda gerekli kolaylığın sağlanacağına dair yazılı taahhüt almalarını veya çalışüracaklan işçilere öncesinde uzun süreli çalışma vizesi temin etmelerini tavsiye ettiği belirtilmektedir.

Kaynak: Habermetre