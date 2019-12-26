Kazakistan'da, yabancı yatırımcılar için "Yatırımcı Vatandaşlığı" Programı uygulanacak

26.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:46

NUR Kazakistan Parlamentosu'nun üst kanadı Senato, "Astana" Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) mali enstrümanlarına yatırım yapan yabancılara "yatırımcı vatandaşlığı" verilmesini öngören anayasal kanun taslağını onayladı.

Senatörler, parlamento binasında düzenlenen oturumda, "Kazakistan'ın bazı anayasal önem taşıyan kanunlarına değişiklikler ve eklemelerin yapılmasıyla ilgili" anayasal kanun tasasını oy birliğiyle kabul etti.

Belge, "AIFC'nin oluşturulmasıyla ilgili" yasada değişikliklerin yapılmasını öngörüyor. Yasadaki değişikliklere göre, AIFC'nin mali enstrümanlarına yatırım yapan yabancı yatırımcı "yatırımcı vatandaşlığı"nı alabilecek.

Yatırımcıya ve aile üyelerine 5 yıllık çoklu giriş vizesi verilecek

Kazakistan Maliye Bakanı Alihan Smayilov, programın amacının yatırımcılara ve söz konusu kişilerin aile üyelerine Kazakistan'a çoklu giriş vizesi verilmesi karşılığında yatırım çekmek olduğunu söyledi.

AIFC'nin "yatırımcı vatandaşlığı"nı almak için yatırımcının ilgili kanunlar gereği güvenilirlilik kontrolünden geçeceğini kaydeden Smayilov, "Yatırımcı, kontrolü geçtikten sonra finans merkezin mali enstrümanlarına yatırım yapıyor ve yatırımcı vatandaşlığı alıyor. Yatırımcı vatandaşın, AIFC'nin dilekçesi üzerine 5 yıllık süreyle vize almak hakkı var." dedi.

Smayilov, "yatırım vatandaşlığı"nı alan yabancı yatırımcıların ülke dışında kazandığı gelirler için vergi ödemeyeceğini, Kazakistan'da elde ettikleri gelirler için ülkenin vergi kanunlarına uygun olarak vergi ödeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA