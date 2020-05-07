Kazakistan'da Vatan Koruyucuları Günü kutlanıyor

NUR Kazakistan'da 7 Mayıs Vatan Koruyucuları Günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi etkinliklerle kutlandı.

NUR Kazakistan'da 7 Mayıs Vatan Koruyucuları Günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrimiçi etkinliklerle kutlandı.

Salgın nedeniyle tüm etkinliklerin iptal edildiği Kazakistan'da, Vatan Koruyucuları Günü dolayısıyla video konferans yöntemiyle savunma ve güvenlik kurumlarında çalışanlara rütbe takdim törenleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, savunma bakanı ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 24 kişiye rütbelerin verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Tokayev, yayımladığı kutlama mesajında, Kazak ordusunun en iyi geleneklerinin vatanı cesurca koruyan atalarının kahramanlığını devam ettirmesi olduğunu belirtti.

Askerlerin, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye aktif katılımının takdirle karşılandığına işaret eden Tokayev, "Savunma potansiyelinin güçlendirilmesi, askerleri ve onların ailelerini desteklemek devletimizin öncelikli hedeflerinden." ifadesini kutladı.

20'den fazla subaya rütbe verildi

Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'in katılımıyla düzenlenen törende, 20'den fazla subaya rütbe ve diğer ödüller verildi.

Yermekbayev, burada yaptığı konuşmada, bu yıl vatan koruyucuları gününün ülke tarihinde ilk kez uygulanan olağanüstü hal (OHAL) şartlarında kutlandığına dikkati çekerek, binlerce askerin salgına karşı tedbirlerin sağlanması için görev yaptığını vurguladı.

Askerlerin dezenfeksiyon, devriye, tahliye çalışmalarına katıldığını ifade eden Yermekbayev, bu gergin dönemde onların yüksek profesyonellik gösterdiğini kaydetti.

Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin kuruluş tarihi 7 Mayıs, 2013'ten bu yana Vatan Koruyucuları Günü olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA