Kazakistan'da üniversiteye giriş sınavı ilk kez elektronik ortamda yapılıyor
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Kazakistan'da üniversiteye giriş sınavı ilk kez elektronik ortamda yapılıyor

Kazakistan'da üniversiteye giriş sınavı ilk kez elektronik ortamda yapılıyor
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üniversiteye giriş sınavı ilk kez elektronik ortamda düzenleniyor.

Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üniversiteye giriş sınavı ilk kez elektronik ortamda düzenleniyor.

Kazakistan Ulusal Sınavlar Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 120 bini aşkın öğrenci adayı için üniversiteye giriş sınavı başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üniversiteye giriş sınavının elektronik ortamda yapıldığı ülkede, öğrenci adayları ilk kez sınav sorularını geleneksel kağıt üzerinden değil bilgisayardan cevaplandıracak.

Ulusal Sınavlar Merkezi Başkanı Didar Smagulov, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenci adaylarının yeni sisteme alışması için mart ayında deneme sınavlarının yapıldığını belirtti.

Smagulov, bu yıl salgın dolayısıyla sınava girecek öğrenci adayları için bir dizi avantaj sağlandığını ifade ederek, "Salgın öncesi 1 ayda tamamlanan sınav 3 ay boyunca devam edecek. Bu süre zarfında öğrenci adayının kendisine uygun tarihi ve saati seçerek iki kez sınava girme hakkı olacak. Ayrıca sınav sonuçlarını hemen öğrenebilecekler ve 30 dakika içinde şüphelendikleri soruyu itiraz komisyonuna sunabilecekler." dedi.

Ülkede ilk gün 8 bin öğrenci adayının sınava girdiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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