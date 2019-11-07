Kazakistan'da Uluslararası Mücevher Fuarı açıldı

07.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:46

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 33. Uluslararası Mücevher Fuarı "Aru 2019" kapılarını açtı.

KazExpo şirketi tarafından Körme Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Aru 2019"da, Kazakistan, Türkiye, Özbekistan, Rusya, Polonya, Gürcistan ve Ermenistan'dan mücevher firmaları yer alıyor.

Firmalar, altın ve gümüşten yapılan takı ürünlerini sergiliyor.

Fuarda Türkiye'yi temsil eden Ankha Mücevherat firması altın ve gümüşten küpe, yüzük, kolye ve bilezik gibi ürünlerini katılımcıların beğenisine sundu.

KazExpo'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin zengin bir mücevher kültürü olduğu belirtilerek, "Bugün Türk kuyumculuk sektörü, yeni teknolojiler ve ünlü kuyumcuları bir araya toplayan zengin kültürel mirası yansıtmaktadır." ifadesi yer aldı.

Fuar, pazar güne kadar açık kalacak.

Kaynak: AA