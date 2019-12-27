Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü
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Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü

Kazakistan'da meydana gelen uçak kazasında 14 kişi hayatını kaybettiKazakistan'da yerel saatle 07.22'de meydana gelen uçak kazasında resmi kaynakların yaptığı ilk açıklamalara göre 14 kişi hayatını kaybetti.

27.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:08
Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü

'da meydana gelen uçak kazasında 14 kişi hayatını kaybetti


Kazakistan'da yerel saatle 07.22'de meydana gelen uçak kazasında resmi kaynakların yaptığı ilk açıklamalara göre 14 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 60 kişi hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedeninin henüz tam olarak belirlenemediği bildirilirken yoğun sisin etkili olduğu düşünülüyor. Uçakta 93 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu bildirildi. - ASTANA

Kaynak: İHA
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