Kazakistan'da "Türk Filmleri Haftası" sona erdi

25.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:14

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 18 Kasım'da başlayan "Türk Filmleri Haftası", "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin gösterimiyle sona erdi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla organize edilen etkinliğin son gününde bir alışveriş merkezinin sinema salonunda Atıf Yılmaz'ın, Cengiz Aytmatov'un "Kırmızı Eşarp" isimli öyküsünden beyaz perdeye uyarladığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" gösterildi.

YEE Nur Sultan Müdür Vekili Almagül İsina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmlerin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Bugün pazartesi olmasına rağmen Selvi Boylum Al Yazmalım'ın gösteriminde seyircilerimiz salonu doldurdu, yer bulamayanlar ayakta ya da merdivenlere oturarak izledi." dedi.

Türk Filmleri Haftası'nda bin 500'ün üzerinde seyirciye ulaşıldığını kaydeden İsina, bazı vatandaşların Türk filmlerinin gelecek yıl Almatı'da gösterilmesi talebinde bulunduğunu söyledi.

Bir hafta süren etkinlik çerçevesinde "Patron Mutlu Son İstiyor", "Kelebeğin Rüyası", "Hokkabaz", "Ekşi Elmalar", "Unutursam Fısılda" ve "Ertuğrul 1890" filmleri sinemaseverlerle buluştu.

Kaynak: AA