Kazakistan'da tüp patlaması sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

NUR Kazakistan'da bir köy evinde tüp patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Akmola eyaletine bağlı Şortandı köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle mutfak tüpünün patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlamada evde bulunan biri çocuk üç kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

10 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği evde misafirlerin bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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