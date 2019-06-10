Kazakistan'da Tokayev cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, Kasım Cömert Tokayev'in oyların yüzde 70,76'sını alarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

Kazakistan'da Tokayev cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, Kasım Cömert Tokayev'in oyların yüzde 70,76'sını alarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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