Kazakistan'da TİKA ve Türk büyükelçiliğinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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Kazakistan'da TİKA ve Türk büyükelçiliğinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

NUR Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Kazakistan'da ramazan vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarında bulundu.

Kazakistan'da TİKA ve Türk büyükelçiliğinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
15.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:28

NUR Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Kazakistan'da ramazan vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarında bulundu.

TİKA Nur Sultan Koordinatörü Evren Rutbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan vesilesiyle Nur Sultan ve Almatı şehrilerinde 500 aileye gıda ve hijyen paketi dağıttıklarını, bunun 100'ünün karantina nedeniyle gelirini kaybeden cami personeline dağıtılmak üzere müftülüğe verildiğini söyledi.

Geleneksel iftar programlarını bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapamadıklarını ifade eden Rutbil, "Karantina nedeniyle düzenleyemediğimiz ramazan geleneğini ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi dağıtarak devam ettirdik." dedi.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın da bu yıl Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) salgın nedeniyle yurt dışı programlarının iptal edildiğini ancak müşavirliğin imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttıklarını belirtti.

Öte yandan, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresine bağlı Zekat Vakfının tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere TDV ve Türk halkı adına 100 koli gıda yardımı teslim ettiklerini aktaran Akın, "Kazakistanlı kardeşlerime Türkiye'deki kardeşlerimizin selamlarını ileterek güzel günlere kavuşmayı Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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