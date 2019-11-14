Kazakistan'da "Talas Kurultayı: Tarih ve Hatıra" uluslararası konferansı yapıldı

14.11.2019 13:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:18

NUR Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından Kazakistan'ın Taraz kentinde "Talas kurultayı: Tarih ve Hatıra" temalı uluslararası konferans düzenlendi.

Altın Orda Hanlığı ve Talas Kurultayının 750. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Mirza Muhammet Haydar Duğlat Devlet Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Berdibek Saparbayev, Jambıl eyaleti Valisi Askar Mırzahmetov'un yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Rusya ve Moğolistan'dan çok sayıda bilim adamı katıldı.

"Altın Orda Hanlığı", "1269'da yapılan Talas Kurultayı", "Yusuf Has Hacip'in 'Kutagdu Bilig' eserinin 950. yıl dönümü' başlıklı oturumlarla yapılan konferansta, bilim adamları, tarihi çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Saparbayev, yaptığı konuşmada, Kazak halkının tarihinin tanıtılması amacıyla Altın Orda'nın 750. yıl dönümüne ilişkin ülkede ve yurt dışında çeşitli bilimsel etkinliklerin düzenlendiğini belirterek, "Temel amacımız, Kazak ve yabancı bilim adamlarının çalışmalarıyla devletimizin tarihini dünyaya tanıtmaktır." dedi.

Altın Orda Hanlığının Kazakistan'ın tarihinin derinliğini gösterdiğini ifade eden Saparbayev, tarihte bununla ilgili araştırılacak daha çok konunun olduğunu sözlerine ekledi.

Kıdırali da Taraz kentinin Altın Orda Hanlığının başkenti olduğunu, Türk halklarının İslam'ı burada kabul ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA