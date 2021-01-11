Kazakistan'da sürücü otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
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Kazakistan'da sürücü otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

11.01.2021 16:12 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:15
Kazakistan'da sürücü otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

Kazakistan'ın Atırav şehrinde Rus sürücü aracına iple bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi.

Kazakistan'ın Atırav şehrinde Rus sürücü aracına iple bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi.

 Kazakistan'ın Atırav şehrinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı.Atırav şehrinde bir sürücü, aracının arkasına bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Yoldan geçen diğer sürücüler korna çalarak sürücüyü durdurmaya çalıştı.O anlar başka bir sürücü tarafından kameralara kaydedildi.  Köpeğin vücudunda derin yarıkların oluştuğu, köpeğin 'mucizevi' şekilde hayatta kaldığı belirtildi.

Kimliği belirsiz Rus sürücü gözaltına alınırken,  köpeğin veterinere götürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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