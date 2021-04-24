Kazakistan'da "Sultan Baybars" balesi sahnelendi

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Astana Bale Tiyatrosunca sahnelenen "Sultan Baybars" balesi sanatseverlerle buluştu.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Astana Bale Tiyatrosunca sahnelenen "Sultan Baybars" balesi sanatseverlerle buluştu.

Ünlü Kıpçak Türkü olan Memluk Sultanı 1. Baybars'ın köle pazarından Mısır sultanlığına uzanan hayat hikayesi, bale sanatında ilk kez Kazakistan'da sahnelendi.

Yaklaşık 80 sanatçının yer aldığı "Sultan Baybars" balesi, başkent Nur Sultan'daki Astana Bale Tiyatrosunca bir yıllık yoğun çalışma sonucu sahneye taşındı.

Çeşitli tarihi dönemlerdeki kültürlere ait motiflerin klasik bale koreografisiyle uyum bulduğu gösteri, aynı zamanda renkli kostüm ve özel bestelenen müzik eserleriyle de seyircilerden büyük beğeni topladı.

Astana Bale Tiyatrosu Baş Yönetmen ve Koreograf Yardımcısı Aijan Jünisova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece yüzde 30 doluluk şartıyla çalıştıklarını belirterek, "Sultan Baybars babamızın hayat yolculuğundan esinlenerek yaptığımız bu gösteri, tiyatromuzun repertuvarında daha yeni olmasına rağmen sanatseverlerden tam not almayı başardı. Şu anda Kovid-19'dan dolayı seyirci sayımız kısıtlı ama gelecekte bunu telafi edeceğiz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Baş rol solistlerden Farhad Buriyev de gösteride klasik Batı balesinden daha çok Doğu sahne elementlerinin yoğun olarak kullanıldığını söyledi.

Buriyev, sahnede Baybars'ın ordusunda asker başını canlandırdığını dile getirerek, "Tarihi bir şahsiyeti koreografi üzerinden anlatmak hiç de kolay değil. Balede biz sadece dans etmiyoruz, canlandırdığımız karakteri seyirciye ulaştırabilmek için beden dilimiz dahil bakışlarımıza kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sultan Baybars" balesi, seyirciden gelen yoğun istek üzerine Astana Bale Tiyatrosunda yaz boyunca sahnelenmeye devam edecek.

1. Baybars'ın 1223-1228 yıllarındaki bir tarihte Orta Asya'dan Karadeniz'e kadar uzanan Deşt-i Kıpçak sınırlarında dünyaya geldiği biliniyor. Bir baskın sırasında ailesinden koparılarak köle tüccarlarının eline düşen Baybars, daha sonra Halep'teki köle pazarından "Memluk adayı" olarak satın alındı. Memluk ordusunda eğitilen Baybars, özel askeri yeteneği sayesinde Memluk Sultanı olarak tahta çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova