Kazakistan'da stepte çıkan yangın nedeniyle bazı köylerde OHAL ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazakistan'da stepte çıkan yangın nedeniyle bazı köylerde OHAL ilan edildi

Kazakistan'da stepte çıkan yangın nedeniyle bazı köylerde OHAL ilan edildi
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan'da stepte aşırı sıcaktan çıkan yangın nedeniyle Karagandı eyaletine bağlı 3 köyde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

NUR Kazakistan'da stepte aşırı sıcaktan çıkan yangın nedeniyle Karagandı eyaletine bağlı 3 köyde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Karagandı eyalet valisi Jenis Kasımbek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eyalet steplerinde aşırı sıcak hava nedeniyle yaygın çıktığını, 3 köyde 200 büyükbaş hayvanın telef olduğunu bildirdi.

Kasımbek, eyaletin Ulutau bölgesindeki Jangeldi, Aktastı ve Amangeldi köylerinde yangın nedeniyle OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Yangında hayvanları telef olan ve meraları yanan çiftçilerinin zararlarının tespiti için acil komisyon oluşturulduğunu kaydeden Kasımbek, "Şu an itibarıyla 17 yangın noktası kontrol altına alındı. Bölgeye çok sayıda ekipman sevk edildi. Ayrıca 350'den fazla itfaiyeci ile gönüllü vatandaşlarımız da yangınla mücadelede yer alıyor." dedi.

Kazakistan'da son bir haftada hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Civan Canova Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Arda Turan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazakistan'da stepte çıkan yangın nedeniyle bazı köylerde OHAL ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.07.2021 12:20:26. #1.13#

title