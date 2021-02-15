Kazakistan'da Sputnik V aşısı tescil edildi
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Kazakistan'da Sputnik V aşısı tescil edildi

15.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:38
Kazakistan'da Sputnik V aşısı tescil edildi

NUR Kazakistan, üretilen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin ülkede kullanımını onayladı.

NUR Kazakistan, üretilen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin ülkede kullanımını onayladı.

Kovid-19'la ilgili Kurumlararası Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan'ın Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) Rus aşısını tescil eden 27. ülke olduğu bildirildi.

Açıklamada, Karagandı İlaç Kompleksinde üretilen Sputnik V aşısının kullanımına ilişkin işlemlerin de tamamlandığı ve kayıt belgesi için Kazakistan Sağlık Bakanlığına başvuru yapıldığı kaydedildi.

Kazakistan, söz konusu komplekste şubat sonuna kadar 90 bin doz Sputnik V aşısını üreterek ülke genelinde dağıtmayı planlıyor.

Ülkeye ilk etapta Rusya'dan yaklaşık 20 bin doz Sputnik V aşısı getirilmiş, daha sonraki aşamalarda ise ülkede üretilen aşının kullanılacağı açıklanmıştı.

Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Sputnik V'nin Kazakistan'daki Karagandı İlaç Kompleksinde üretilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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