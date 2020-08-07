Kazakistan'da son 24 saatte 980 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 980 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 980 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 96 bin 992'ye ulaştı.

Kazakistan'da son 24 saatte 980 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 96 bin 922'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 1058 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 70 bin 680 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA