Kazakistan'da son 24 saatte 1856 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1856 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1856 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 61 bin 755'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1856 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 61 bin 755'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 375 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 35 bin 911 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA