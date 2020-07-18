Kazakistan'da son 24 saatte 1808 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1808 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1808 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 68 bin 703'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1808 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 68 bin 703'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 375 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 40 bin 256 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA