Kazakistan'da son 24 saatte 1740 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1740 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1740 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 80 bin 226'ya ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1740 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 80 bin 226'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 585 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 51 bin 260 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA