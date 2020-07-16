Kazakistan'da son 24 saatte 1674 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1674 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1674 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 65 bin 188'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1674 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 65 bin 188'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 375 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 39 bin 66 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA