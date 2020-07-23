Kazakistan'da son 24 saatte 1646 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1646 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1646 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 76 bin 799'a ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1646 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 76 bin 799'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 585 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 48 bin 220 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA