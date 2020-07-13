Kazakistan'da son 24 saatte 1646 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1646 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1646 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 59 bin 899'a ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1646 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 59 bin 899'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 375'e çıkarken; ülkede toplamda 34 bin 190 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA