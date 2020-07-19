Kazakistan'da son 24 saatte 1636 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1636 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1636 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 70 bin 339'a ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1636 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 70 bin 339'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 375 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 43 bin 29 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA