Kazakistan'da son 24 saatte 1526 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1526 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1526 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 84 bin 648'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1526 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 84 bin 648'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 585 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 54 bin 404 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA