Kazakistan'da son 24 saatte 1494 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1494 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1494 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 81 bin 720'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1494 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 81 bin 720'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 585 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 51 bin 823 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA