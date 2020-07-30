Kazakistan'da son 24 saatte 1472 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1472 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1472 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 87 bin 664'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1472 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 87 bin 664'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 793 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 57 bin 815 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA