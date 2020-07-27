Kazakistan'da son 24 saatte 1402 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1402 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1402 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 83 bin 122'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1402 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 83 bin 122'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 585 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 52 bin 571 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA