Kazakistan'da son 24 saatte 1226 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1226 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1226 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 91 bin 593'e ulaştı.

Kazakistan'da son 24 saatte 1226 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 91 bin 593'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 793 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 61 bin 839 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA