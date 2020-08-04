Kazakistan'da son 24 saatte 1158 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1158 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1158 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 93 bin 820'ye ulaştı.

Kazakistan'da son 24 saatte 1158 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 93 bin 820'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 1058 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 65 bin 132 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA