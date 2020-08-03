Kazakistan'da son 24 saatte 1069 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1069 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1069 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 92 bin 662'ye ulaştı.

Kazakistan'da son 24 saatte 1069 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 92 bin 662'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 793 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 62 bin 511 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA