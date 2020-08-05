Kazakistan'da son 24 saatte 1062 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1062 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1062 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 94 bin 882'ye ulaştı.

Kazakistan'da son 24 saatte 1062 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 94 bin 882'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 1058 olarak raporlanırken; ülkede toplamda 67 bin 31 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA