Kazakistan'da son 24 saatte 1003 kişide Kovid-19 tespit edildi

Kazakistan'da son 24 saatte 1003 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle ağustos ayından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti.

Kazakistan'da son 24 saatte 1003 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle ağustos ayından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 2 bin 416'ya çıktı.

Ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 468 artarak 153 bin 503'e yükseldi.

Son 24 saatte 1003 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ağustos ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Ülkede, toplam vaka sayısı 170 bine yaklaştı.

Halihazırda ülkede 13 bin 180 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Salgının son iki haftada artması üzerine başkent Nur Sultan başta olmak üzere bazı bölgelerde de önlemler sıkılaştırıldı.

Başkentte alışveriş merkezleri ile restoran ve kafeteryaların mesai saatleri kısıtlandı, kurumlar yüzde 80 uzaktan çalışma sistemine geçti ve pazar günleri toplu taşıma araçlarına uygulanan yasağa devam edilmesi kararı alındı.

İlk Kovid-19 vakasının 13 Mart 2020'de görüldüğü Kazakistan'da, en son geçen yılın temmuz-ağustos aylarında günlük vaka sayısı 1000'i aşmış, daha sonra düşüşe geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova