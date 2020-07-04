Kazakistan'da son 24 saatte 1,644 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1,644 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1,644 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 45 bin 719'a ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1,644 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 45 bin 719'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 188 oldu.

Kaynak: DHA